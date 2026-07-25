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Сегодня, 25 июля, в Красноярске ожидается ухудшение погоды. По данным портала Gismeteo, уже в ближайшие часы на город опустится гроза.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 25 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 25 июля: тепло и дожди

Сегодня за окном будет до +25 градусов. Почти весь день в городе ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный — до пяти метров в секунду. Вечером облачно, небольшой дождь.

Ночью столбики термометров покажут +20.

Ранее в МЧС по краю предупредили, что с 25 по 27 июля в центральных и южных округах края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и сильный ветер.