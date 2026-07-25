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В природном парке Ергаки, который находится в Красноярском крае, молния ударила рядом с группой туристов — к счастью, все живы, однако несколько участников похода получили травмы. Региональный Следственный комитет уже завел уголовное дело.

У одного мужчины, утверждают туристы, зафиксировали перелом ноги, еще один человек получил ожоги рук и ног. Также они заявили, что организаторы и гиды не отменили мероприятие, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников. Всего в походе участвовали около 50 человек.

В турфирме «Турбас» участникам похода сообщили, что гида уже уволили, проводится внутренняя проверка. По словам директора компании, после инцидента его сотрудники оказали всем потерпевшим первую помощь и вызвали МЧС. Мужчине, который получил перелом, вернули деньги.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.