На дорогах Красноярска в выходные пройдет рейд «Скрытый патруль»

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В предстоящие выходные, 25 и 26 июля, автоинспекторы Красноярска усилят контроль на дорогах. Как сообщила пресс-служба ведомства, особое внимание сотрудники уделят загородным трассам: «скрытые патрули» будут выявлять опасные маневры, прежде всего — выезд на полосу встречного движения.

Кроме того, в городе водителей проверят на трезвость. Также полицейские проследят за соблюдением правил владельцами электросамокатов и мототехники. Особое внимание — пресечению поездок несовершеннолетних.

Участников дорожного движения призывают к взаимному уважению.