Ачинский центр соцобслуживания получил новое оборудование

Фото: Деменция.net

Комплексный центр социального обслуживания населения в Ачинске Красноярского края получил новое реабилитационное оборудование на два миллиона рублей. Как сообщила пресс-служба социального проекта «Деменция.net», в учреждении установили комплекс «Светофон», предназначенный для нейрокогнитивного тренинга и функциональной диагностики.

Оборудование помогает одновременно развивать двигательные навыки и улучшать когнитивные функции: восприятие, внимание, память и мышление. «Светофор» установили в рамках проекта «Города Героев. Год памяти» благотворительной программы «ДоброFON» компании Fonbet и благотворительного фонда «Память поколений».

«Это оборудование — уникальное для нашего региона, мы единственное учреждение в Красноярском крае, где установлен такой комплекс», – говорит Ольга Яковлева, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания.

Ежегодно помощь от центра получают около 3800 человек в полустационарной форме и форме социального обслуживания на дому. Более половины из них — старше 55 лет.

Ранее мы писали, что за первые шесть месяцев 2026 года передвижной консультативно-диагностический центр «Мобильная поликлиника» совершил 113 выездов в 13 муниципальных округов Красноярского края.