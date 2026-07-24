Семья бизнесменов из Красноярска попала под санкции Евросоюза

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Владельцев красноярской сети магазинов «Светофор» – Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер – внесли в 21-й санкционный пакет Евросоюза. Это следует из официального журнала ЕС.

В документе поясняется, что компания Шнайдеров «играет значительную роль в поддержке внутренней экономики России». Санкции предусматривают блокировку активов в Европе, а также запрет на въезд и транзит через страны ЕС.

Кроме того, в отношении 94 банков введены заморозка активов и запрет на операции с денежными средствами. Среди них: Россельхозбанк, «Дом.РФ», МТС-банк, «Ак Барс», «Уралсиб» и другие.

Всего под ограничения попали 170 компаний и 48 человек.

Дискаунтеры «Светофор» появились в 2009 году в Красноярске. Сейчас сеть входит в топ-5 ретейлеров России.