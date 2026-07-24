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НовостиОбщество24 июля 2026 10:30

Из Подмосковья в Красноярск выехали 20 новых автобусов «Енисей»

Новыми экологичными автобусами заменят автопарк АТП №5
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Новыми экологичными автобусами заменят автопарк АТП №5

Новыми экологичными автобусами заменят автопарк АТП №5

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Из Подмосковья в Красноярск выехали первые 20 автобусов «Енисей» производства завода ЛиАЗ. Этой новостью в своем канале Мах поделился глава города Сергей Верещагин.

Напомним, что в рамках подготовки Красноярска к 400-летнему юбилею было заключено соглашение о поставке новой партии из 100 автобусов на газомоторном топливе через государственную транспортную лизинговую компанию.

Первые машины, окрашенные в нежно-синий цвет, выехали с территории завода-изготовителя и направились своим ходом через половину страны к месту назначения. За рулем – работники городских автотранспортных предприятий.

Благодаря этой партии будет полностью обновлен парк автотранспортного предприятия №5. В настоящее время в Красноярске уже работают 205 таких экологичных машин.