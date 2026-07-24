В Красноярском крае 25 июля ожидаются дожди и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 27 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 20 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.

Водителей просят быть внимательнее за рулем: на мокрой дороге тормозной путь увеличивается. Во время сильного ветра не прячьтесь вблизи заборов, рекламных щитов. Переждите непогоду в помещении.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит +24 градуса, облачно, дождь. Утром — грозы. Ветер от трех до шести метров в секунду.

Вечером пасмурно, небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +20.

Тем временем орловцы, как пишет издание «Орелград», стали больше платить за парикмахерские и ритуальные услуги.