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НовостиПроисшествия24 июля 2026 9:33

В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка

Красноярска полиция проверяет информацию о конфликте на детской площадке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка

В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске на детской площадке мужчина ударил ребенка. Такую информацию выявили сотрудники полиции города в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров. Заявлений по этому поводу в правоохранительные органы не поступало, но удалось установить, что инцидент произошел в микрорайоне Преображенском, на улице Петра Подзолкова.

- Информация в установленном порядке будет инициативно зарегистрирована. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут проверку, по результатам которой установят все обстоятельства происшествия и примут решение в соответствии с законодательством, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.