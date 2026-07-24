Фото: администрация Красноярска

На Карульной горе в Красноярске планируют реконструировать ресторан «Казачья застава», который сгорел еще в 1988 году. В администрации города считают, что это поможет повысить туристическую привлекательность Покровского парка.

Чтобы обсудить судьбу знаковой территории, Управление архитектуры провело заседание градостроительного совета с участием представителей проектных организаций, членов Союза архитекторов и членов комиссии АГО.

После этого проектировщикам и заказчику рекомендовали доработать материалы. Просто так кафе на Степана Разина построить нельзя — здесь охранная зона объекта культурного наследия часовни Параскевы Пятницы.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае до конца 2026 года отремонтируют или заменят 321 километр коммунальных сетей. Из них 151 километр — водоснабжение или водоотведение, 170 километров — теплоснабжение.