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НовостиОбщество24 июля 2026 9:30

В Красноярске планируют реконструировать ресторан «Казачья застава»

На градсовете обсудили площадку бывшей «Казачей заставы» на Караульной горе
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

На Карульной горе в Красноярске планируют реконструировать ресторан «Казачья застава», который сгорел еще в 1988 году. В администрации города считают, что это поможет повысить туристическую привлекательность Покровского парка.

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