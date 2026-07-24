В Красноярском крае отремонтируют 321 километр коммунальных сетей. Фото: минстрой края

В Красноярском крае до конца 2026 года отремонтируют или заменят 321 километр коммунальных сетей. Из них 151 километр – водоснабжение или водоотведение, 170 километров – теплоснабжение. Кроме того, в планах обновление водонапорных башен, нагревательных котлов и приобретение станций очистки воды. Такими данными поделился региональный минстрой.

Работы идут по краевым и федеральным программам, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», концессионных соглашений по комплексному развитию территорий и инвестиционных проектов.

Важный момент: подстраховка на случай коммунальных аварий. Для этого в 26 округов доставили 46 компактных дизельных генераторов мощностью 30–200 кВт. Плюс 54 генератора закупили дополнительно. Они установлены на колеса, то есть при нештатных ситуациях их можно доставить в нужное место для бесперебойной подачи электроэнергии в социальные учреждения, пока бригада устраняет аварии на сетях водо- и теплоснабжения.