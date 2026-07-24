В Красноярске директора охранной компании подозревают в картельном сговоре. Фото: прокуратура

В Красноярске заведено уголовное дело на директора нескольких охранных организаций, входящих в группу компаний «Тамерлан». Его подозревают в картельном сговоре с целью устранения конкурентов и получению максимальной прибыли. Основанием стала совместная проверка прокуратуры и антимонопольщиков. Расследованием уголовного дела занимается региональный следком.

Предварительно установлено, что в период с 2020 по 2026 год группа взаимосвязанных коммерческих организаций, которые находились под общим руководством, принимали участие в торгах на оказание охранных услуг различных социальных учреждений – больниц, школ и так далее.

Сначала они создавали невыгодные условия для конкурентов, а когда те отсеивались, контракт получала какая-то из своих фирм. Итого за указанный период было заключено 156 государственных и муниципальных контрактов. Сумма дохода превысила 173 миллиона рублей.

Возможно, эта схема оставалось бы незамеченной, но проблема в том, что к работе фирм много нареканий, качество услуг оставляло желать лучшего.