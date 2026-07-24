В Красноярский край привезли более 10 тонн арбузов

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

На 20 июля 2026 года в Красноярский край поступило 10,6 тысячи тонн арбузов из Узбекистана и Казахстана — это в 2,5 раза больше, чем в 2025-м (тогда было 3,8 тысячи тонн). Как пишут «Горновости» со ссылкой на региональный Россельхознадзор, поставки осуществляются автомобильным транспортом.

Уже в августе в нашем регионе начнется сезон ввоза арбузов из Волгоградской и Астраханской областей. В январе бахчевые ввозят в Сибирь из Китая, а в апреле-мае начинают поступать иранские, а также узбекские арбузы.

Всего с начала года под контролем ветслужбы на территорию края поступило почти 11 тысяч тонн импортных арбузов.

Ранее мы писали, что красноярский завод изготовит четыре лифта для станций метротрама «Высотная» и «Копылова».