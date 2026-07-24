Количество действующих лесных пожаров в Красноярском крае сократилось до 108

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 24 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 108 пожаров на площади 113,4 тысячи га — все очаги действуют в удаленной местности, куда можно добраться только по воздуху или по воде. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что вторые сутки космические спутники не фиксируют новых термоточек в лесах региона. В тайге сейчас работают около 1500 человек, в том числе команды из других регионов. За минувшие сутки они ликвидировали 10 пожаров.

Для авиапатрулирования и доставки групп задействуют 14 воздушных судов.

Специалисты добавили, что всего с начала июня на севере края пожарные потушили 878 очагов возгораний.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.