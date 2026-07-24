Жительница Минусинска в последний момент обломила аферистов на миллион

Женщина распознала классическую схему обмана Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Минусинска буквально в последний момент обломила аферистов на миллион рублей. Бабушке 73 года, но она смогла распознать обман. А потом обратилась в полицию и рассказала, что с ней произошло. По данному факту заведено уголовное дело.

Схема классическая: сначала звонок через мессенджер, незнакомец представился сотрудником компании домофонов и сообщил, что в ее доме как раз будут проводиться работы. Женщине якобы нужно продиктовать код, чтобы поставить в очередь на подключение. Пенсионерка сделала это.

Потом другой звонок и: «Вы говорили с мошенником, чтобы спасти ваши сбережения, нужно… и бла-бла-бла…» Женщина пока еще верила и даже установила на телефон специальное приложение для прямого общения. Аферист приказал ей снять со счета миллион рублей и ждать указаний. Но наутро бабушка проснуласть и поняла, с кем она общалась все это время.