Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июля 2026 5:31

Житель Красноярска оборудовал наркоплантацию в арендованной квартире

В Красноярске сотрудники краевой полиции задержали наркоагронома, арендовавшего квартиру под плантации
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД

Фото: МВД

В Свердловском районе Красноярска полицейские задержали 36-летнего мужчину, который оборудовал целую наркоплантацию в арендованной квартире. По версии краевого МВД, горожанин изготавливал запрещенные вещества для продажи.

Наркоагроном оборудовал помещения всей необходимой техникой: светом, датчиками влажности и другим. Готовый продукт он хранил в стеклянных банках.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков, однако на путь исправления, как можно догадаться, так и не встал. В ходе обыска квартиры с плантацией и по месту жительства рецидивиста полицейские изъяли восемь стеклянных банок с веществом растительного происхождения. Общий вес наркотического средства — около двух килограммов.

Теперь горожанину грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.