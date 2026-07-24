Житель Красноярска оборудовал наркоплантацию в арендованной квартире

Фото: МВД

В Свердловском районе Красноярска полицейские задержали 36-летнего мужчину, который оборудовал целую наркоплантацию в арендованной квартире. По версии краевого МВД, горожанин изготавливал запрещенные вещества для продажи.

Наркоагроном оборудовал помещения всей необходимой техникой: светом, датчиками влажности и другим. Готовый продукт он хранил в стеклянных банках.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за незаконный сбыт наркотиков, однако на путь исправления, как можно догадаться, так и не встал. В ходе обыска квартиры с плантацией и по месту жительства рецидивиста полицейские изъяли восемь стеклянных банок с веществом растительного происхождения. Общий вес наркотического средства — около двух килограммов.

Теперь горожанину грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.