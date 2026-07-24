Фото: «Красноярское метро» в социальных сетях

Красноярский завод изготовит четыре лифта для станций метротрама «Высотная» и «Копылова». В социальных сетях подземки сообщили, что техника рассчитана на 25 лет службы, грузоподъемность — одна тонна.

«С ними остановки будут доступными для маломобильных пассажиров», – добавила пресс-служба.

Общая длина линии метротрамвая на первом этапе составляет 11,04 километра. Здесь расположится шесть станций: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтеров».

Напомним, в феврале сроки сдачи первой ветки подземки в краевом центре перенесли на два года — объект планируется запустить лишь в 2028-м.

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