В Кодинске развивают синхронное плавание для детей

Стеллаж установлен в бассейне спорткомплекса «Жемчужина». Фото: Центр детского творчества г.Кодинска

Синхронное плавание - новый вид спорта для Кежемского муниципального округа, сочетающий в себе элементы плавания, акробатики, гимнастики и искусства. Открытие этого направления на базе Центра детского творчества вызвало большой интерес у местных ребят, однако для полноценного тренировочного процесса требуется создать соответствующую инфраструктуру. Для правильного содержания специального водно-спортивного инвентаря необходимы особые условия. Энергетики Богучанской ГЭС помогли приобрести специализированный шкаф, где будет храниться инвентарь и экипировка юных спортсменов, занимающихся новой спортивной дисциплиной.

- Синхронное плавание - новый и сложный вид спорта, развивающийся в нашем округе. Огромная благодарность энергетикам, что они нам помогли на старте этого большого пути. Такая поддержка вдохновляет тренеров, а юным спортсменам дарит уверенность в своих силах и стремление к большим победам. Обещаем радовать всех жителей округа красивыми выступлениями и спортивными достижениями воспитанников! – сказала и.о. директора Центра детского творчества Светлана Карпенкова.

Отметим, что энергетики поддерживают и другие спортивные направления, чтобы у детей Кежемского округа был максимум возможностей для разностороннего развития, укрепления здоровья и раскрытия талантов. Так, в 2021-2025 годах были реализовали проекты по поддержке команд по хоккею с мячом и шайбой, секций бокса и легкой атлетики, выделялись средства на приобретение инвентаря для лыжников, биатлонистов и клубов боевых единоборств. Благодаря этому юные спортсмены выезжали на сборы и соревнования, где получали спортивные разряды, становились призерами краевых и всероссийских турниров.