В Красноярске завели дело после загрязнения атмосферы кирпичным заводом

Минэкологии представило доказательства вреда от производства. Фото: минэкологии Красноярского края

В Красноярске завели уголовное дело после загрязнения атмосферного воздуха кирпичным заводом. Подтверждающие материалы правоохранительным органам предоставило министерство экологии региона.

По словам первого замминистра экологии края Юлии Гуменюк, предприятие давно находится в поле зрения надзорных органов. Жители окрестных домов систематически жалуются на него. Специалисты каждый раз выезжают на место с проверкой вместе с полицией и природоохранной прокуратурой.

Пробы воздуха показывают превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, оксидам углерода, бенз(а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода – с коэффициентом превышения от 1,2 до 24 раз.