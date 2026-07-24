Проект метро в Красноярске придется доработать из-за ручья Серебряный Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Проект метро в Красноярске придется доработать. Точнее не самих подземных путей, а электродепо, которое должно быть построено на улице Высотной. Причина в ручье под названием Серебряный. Почему-то его изначально не учли в планах, хотя наличие водного объекта имеет важное значение. И как такой проект прошел госэкспертизу?

Теперь на корректировку придется потратить более 250 миллионов рублей, это займет несколько месяцев. Тендер на поиск подрядчика появился на сайте госзакупок. По условиям исполнителю нужно будет продумать, как обустроить водопропускные сооружения под улицей Высотной увеличить диаметр трубы ливневой канализации и защитить само электродепо от затопления.