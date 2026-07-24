Три жительницы Красноярска обманули банк по схеме фиктивной ипотеки Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Три жительницы Красноярска обманули банк по схеме фиктивной ипотеки. Ущерб кредитной организации составил более 4,2 миллиона рублей. Уголовное дело было заведено по двум статьям: «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой, в крупном размере» и «Покушение, пособничество в мошенничестве».

На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение и дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд краевого центра.

Что интересно, дамы разработали схему еще в 2024 году. Они изменили свои паспортные данные, оформили фиктивную регистрацию и организовали липовую справку о доходах. В банк они пришли с заявлением, что будут строить загородные дома. На самом деле деньги получили и потратили на другие цели.