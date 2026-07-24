В Красноярске и Железногорске открылось производство трубопроводной арматуры

Красноярский край закроет потребности рынка в трубопроводной арматуре. Фото: Александр Паниотов

В Красноярске и Железногорске открылось новое производство трубопроводной арматуры. Теперь регион сможет закрыть собственные потребности в ней, а также при необходимости направить продукцию на рынки других территорий.

Это будут стальные клиновые задвижки, которые очень востребованы в разных отраслях – энергетической, химической, нефтегазовой, строительной, горнорудной. Ранее такую продукцию приходилось закупать у иностранных поставщиков.

Инвестиции составили 100 миллионов рублей. При этом создано 50 рабочих места. Предприятие состоит из двух производственных площадок. Первая – плавильно-литейная – в городе Железногорске. Затем заготовки будут перемещаться в Красноярск, на вторую площадку, для механической обработки, сборки и испытаний.

До конца текущего года планируют выдать 500 единиц продукции, в 2027 году – до 1,5 тысячи единиц, стоимость реализации должна составить 150 – 200 миллионов рублей.