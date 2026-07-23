На станции Ачинск-2 в Красноярском крае сошли с рельсов четыре цистерны

На станции Ачинск-2 сошли с рельсов четыре цистерны Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На станции Ачинск-2 в Красноярском крае произошел сход рельсов четырех цистерн, две из которых порожние и две груженые. Об этом сообщает представитель Красноярской железной дороги, а также Восточное МСУТ СК России.

Дорожный инцидент случился накануне 23 июля, в 21:20 часов по местному времени. Грузовой состав производил маневровые работы. Вагоны сошли с рельс колесными парами, без опрокидывания. Пострадавших при этом нет, как нет и угрозы экологии. Также это не повлияло на движение других поездов.

Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд. Причины случившегося выясняются.

Добавим, что следователем Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).