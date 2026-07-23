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НовостиПроисшествия23 июля 2026 12:55

Жителя Хакасии обвинили в вовлечении сына в опасное вождение после ДТП

СК завел дело на жителя Абакана из-за аварии с участием его сына
Полина КЛИМЕНКОВА
СК завел дело на жителя Абакана из-за аварии с участием его сына

СК завел дело на жителя Абакана из-за аварии с участием его сына

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Абакане житель приобрел своему сыну мотоцикл, на котором тот попал в ДТП. На 39-летнего мужчину завели уголовное дело. Об этом рассказали в краевом СК. В 2024 году подозреваемый купил мотоцикл, для управления которым требуется водительское удостоверение. Мужчина начал обучать 16-летнего сына вождению и отпускал его покататься.

Авария произошла 2 мая 2026 года. Парень получил вред здоровью средней тяжести.

Теперь его отца подозревают в вовлечении подростка в действия, представляющие опасность для его жизни. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Жителю Абакана может грозить до года лишения свободы.