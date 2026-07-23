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НовостиОбщество23 июля 2026 12:10

В ЗАГСе по Красноярскому краю рассказали, как сменить фамилию после свадьбы

Красноярцам напомнили, как сменить фамилию
Полина КЛИМЕНКОВА
Красноярцам напомнили, как сменить фамилию

Красноярцам напомнили, как сменить фамилию

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В ЗАГСе по Красноярскому краю рассказали, как правильно поменять фамилию после свадьбы. Существует два варианта. Первый – при заключении брака. Желание взять фамилию мужа/жены указывается в заявлении на регистрацию брака. Новая фамилия будет вписана в свидетельство о браке.

Если решение появилось позже, то нужно обратиться в любой отдел ЗАГС и написать заявление о перемене фамилии. Место регистрации при этом значения не имеет.

Для оформления понадобятся паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, а при наличии детей их свидетельства о рождении. Также нужно оплатить госпошлину за перемену имени, она составляет 5000 рублей.

Заявление рассмотрят в течение 30 дней. После выдается свидетельство о смене фамилии, которое понадобится для обновления других документов.