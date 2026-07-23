Житель Красноярска наехал на автомобиле на пристава и получил срок

В Красноярске вынесли приговор должнику, который пытался задавить судебного пристава. Фото: пресс-служба ФССП по краю

В Красноярске вынесли приговор должнику, который пытался задавить судебного пристава. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по краю. Инцидент произошел в апреле 2025 года в одном из дворов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». Осужденный накопил долг около одного миллиона рублей за жилищно-коммунальные услуг. Также его 20 раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Приставы нашли мужчину, но он попытался скрыться на своей Ладе Приоре: заехал во двор и снял с машины номера. Во время составления описи на изъятие авто мужчина заперся и отказывался сотрудничать. Приставы перегородили ему дорогу, но это не остановило должника, и он наехал на одну из сотрудниц. К счастью, женщина не пострадала.

В итоге на место прибыли сотрудники полиции. Машину арестовали и эвакуировали на спецстоянку, также на него составили пять протоколов за нарушения ПДД.

Суд приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, а также назначил 400 тысяч рублей штрафа компенсации морального вреда пострадавшей сотруднице службы и 270 тысяч рублей возмещения долгов в доход государства.