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НовостиОбщество23 июля 2026 10:45

В Лесосибирске предотвратили вывоз зараженной древесины

В товаре нашли вредителей
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Во втором квартале 2026 года в Лесосибирске Красноярского края специалисты Россельхознадзора остановили вывоз 19 партий древесины, зараженной опасными вредителями. В пресс-службе ведомства уточнили, что общий объем пиломатериалов хвойных пород — почти три тысячи «кубов».

Наличие вредителей подтвердили лабораторные исследования. После этого собственникам продукции выдали предписания для принятия карантинных фитосанитарных мер. В итоге древесину отправили на обеззараживание.

Ранее мы писали, что с 09:00 25 июля до 23:00 15 августа в Красноярске на улице Вавилова ограничат движение транспорта.