Администрация Красноярска опровергла фейк о пересадке госслужащих на велосипеды

Фото: мэрия Красноярска

Администрация Красноярска предупредила о фейковом указе, который распространяется в социальных сетях и телеграм-каналах. В «документе» сообщается о том, что якобы с 1 августа работники государственных и муниципальных органов пересядут на велосипеды.

При этом само изображение сопровождается текстом «по инициативе правительства Красноярского края» и подписью «начни экономию з себя».

В мэрии подчеркнули, что не занимаются рассылкой подобных писем. Жителей края просят не верить непроверенной информации.