В Красноярске на три недели частично перекроют улицу Вавилова

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

С 09:00 25 июля до 23:00 15 августа в Красноярске на улице Вавилова ограничат движение транспорта. Как сообщили в администрации города, это связано с капитальным ремонтом участка тепловой сети.

Так, на три недели полностью перекроют отрезок от Якорного переулка до дома № 60 на Вавилова. Дорогу до одной полосы сузят на участках от Вавилова, 31 до Якорного, а также в районе здания на Вавилова, 60.

Кроме того, будет закрыта остановка общественного транспорта «Городской архив». Временные остановки поставят около здания № 95 на проспекте «Красноярский рабочий», а также в районе дома № 3 в переулке Вузовский.