В Красноярском крае 24 июля ожидаются град и сильный ветер

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

24 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, а также шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Жителей просят исключить работы на высоких зданиях и обходить рекламные щиты. Телефон экстренных служб — 112.

По данным сервиса Gismeteo, завтра в Красноярске температура воздуха днем составит +27 градусов, облачно. Днем без осадков, вечером — небольшой дождь. Ветер от трех до шести метров в секунду.