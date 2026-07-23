В Ачинском округе у организации изымут гектар заброшенной сельхозземли

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Красноярском крае после проверки Россельхознадзора у организации изымут гектар заброшенной сельхозземли — участок не используется с 2023 года. Пресс-служба ведомства уточнила, что объект находится в районе поселка Белый Яр Ачинского округа.

К собственнику земли применялись профилактические меры в виде объявления предостережений, однако он их проигнорировал. Кроме того, в 2024 году специалисты провели внеплановую проверку и выдали юридическому лицу предписание — результата не было.

Закон позволяет изымать участки, если они не используются три года и предписания не исполняются.

Все материалы сотрудники Россельхознадзора передали краевому Агентству по управлению государственным имуществом, которое затем обратилось в суд. Иск удовлетворен полностью.