Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 6:18

У жителя Красноярского края из-за долгов арестовали проданный автомобиль

У жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль
Полина КЛИМЕНКОВА
У жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль. Фото: ФССП по краю

У жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль. Фото: ФССП по краю

У жителя Енисейского округа края из-за долгов арестовали проданный автомобиль. Об этом рассказали в ФССП по краю. Мужчина задолжал банку более 380 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство, однако тот снова игнорировал погашение кредитов.

Тогда вынесли постановления на арест его банковских счетов и имущества, а также о взыскании 50 тысяч исполнительского сбора.

Был арестован Мерседес Бенц 1994 года выпуска, который должник продал по договору купли-продажи перекупщикам. Иномарка не была снята с регистрационного учета и не переоформлена на нового владельца. Авто поместили на штрафстоянку для дальнейшей продажи на торгах.

Красноярцам напоминают, что своевременная оплата задолженности позволяет избежать арестов, временный запрет на выезд из страны и взыскание исполнительского сбора.