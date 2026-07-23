У жителя Красноярского края из-за долгов арестовали проданный автомобиль

У жителя Енисейского округа из-за долгов арестовали проданный перекупщикам автомобиль. Фото: ФССП по краю

У жителя Енисейского округа края из-за долгов арестовали проданный автомобиль. Об этом рассказали в ФССП по краю. Мужчина задолжал банку более 380 тысяч рублей. На него завели исполнительное производство, однако тот снова игнорировал погашение кредитов.

Тогда вынесли постановления на арест его банковских счетов и имущества, а также о взыскании 50 тысяч исполнительского сбора.

Был арестован Мерседес Бенц 1994 года выпуска, который должник продал по договору купли-продажи перекупщикам. Иномарка не была снята с регистрационного учета и не переоформлена на нового владельца. Авто поместили на штрафстоянку для дальнейшей продажи на торгах.

Красноярцам напоминают, что своевременная оплата задолженности позволяет избежать арестов, временный запрет на выезд из страны и взыскание исполнительского сбора.