В Красноярске охранника ночного клуба осудили за тяжкое избиение посетителя

Фото: МВД

В Красноярске охранника одного из ночных клубов осудили за тяжкое избиение посетителя. Напомним, что всё случилось в сентябре 2025 года — тогда 22-летний парень пришел с друзьями в заведение в Центральном районе, чтобы отметить свой день рождения.

Чуть позже у компании вспыхнул конфликт с охраной из-за того, что их вывели на улицу. Во время словесной перепалки 20-летний сотрудник клуба нанес удар двоим молодым людям. Здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.

В краевом МВД сообщили, что суд признал сотрудника заведения виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.