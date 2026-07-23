В Красноярском крае по Енисею пытались незаконно перевезти опасный груз

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Красноярском крае по реке Енисей пытались незаконно перевезти опасный груз — 18 тонн аммиачной селитры. Нарушение пресекла транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в июле 2026 года работники компании «Трасса-Экспресс» без специального разрешения погрузили груз с причала на борт корабля. Транспортный прокурор внес директору фирмы представление и завел административное дело.

Теперь руководству транспортной компании грозит штраф до 400 тысяч рублей.

Тем временем в Алтайском крае, как пишет «Бийский рабочий», идет ликвидация последствий вчерашней непогоды.