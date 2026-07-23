В Красноярском крае изменится расписание двух вечерних электричек

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

По четвергам – 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября – в Красноярском крае изменится время отправления двух вечерних электропоездов. В КрасЖД объяснили, что это связано с капитальным ремонтом пути на перегоне Зеледеево – Кача.

Так, состав Красноярск Северный – Базаиха будет отправляться в 17:28 (вместо 17:32), прибытие – в 18:48 (вместо 18:52).

Поезд Базаиха – Чернореченская: отправление со станции в 18:58 (вместо 19:02), прибытие – в 23:36.

Расписание можно уточнить на сайте компании или в приложении для смартфонов.