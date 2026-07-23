В Ужуре покупатели отсудили у изготовителя мебели почти 418 тысяч рублей

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В Ужуре местный производитель мебели вернет заказчикам почти 418 тысяч рублей за кухни-призраки. Как рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю, свои права потребители защитили в суде.

История такая: двое покупателей заплатили деньги мастеру за изготовление мебели по индивидуальному проекту. Исполнитель обещал все сделать за 45 рабочих дней, однако один из клиентов ждал свою кухню год, а второй — почти два. Все претензии подрядчик игнорировал.

В итоге недовольные горожане обратились за помощью к специалистам Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил требования покупателей. В первом случае с изготовителя взыскали 266 тысяч рублей, а во втором — 151 тысячу.

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