Красноярский ФК «Енисей» объявил о возвращении Александра Ломакина

Фото: ФК «Енисей» в социальных сетях

Бывший полузащитник красноярского «Енисея» Александр Ломакин вернулся в команду. Как сообщила пресс-служба клуба, контракт с 31-летним футболистом подписан до конца сезона-2027/28.

В прошлом сезоне он выступал за «Оренбург» и московское «Торпедо», откуда позже перешел в аренду в брестское «Динамо». Также за плечами Ломакина десять сезонов в «Енисее»: 243 матча и 56 голов.

Напомним, что 19 июля наша команда на выезде крупно уступила екатеринбургскому «Уралу» в матче второго тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 0:3.