Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 23 июля, в Красноярске ожидается ухудшение погоды. По данным портала Gismeteo, в краевом центре будет облачно и небольшой дождь.

Рассказываем о погоде в Красноярске на 23 июля 2026 года.

Погода в Красноярске 23 июля: тепло и дожди

Сегодня за окном будет до +26 градусов, облачно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Вечером без осадков.

Ночью столбики термометров покажут +19.

Ранее в МЧС по краю предупредили, что 23 и 24 июля в центральных и южных округах местами пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом.