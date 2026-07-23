Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 23 июля, в Красноярске ожидается ухудшение погоды. По данным портала Gismeteo, в краевом центре будет облачно и небольшой дождь.
Рассказываем о погоде в Красноярске на 23 июля 2026 года.
Сегодня за окном будет до +26 градусов, облачно и небольшой дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Вечером без осадков.
Ночью столбики термометров покажут +19.
Ранее в МЧС по краю предупредили, что 23 и 24 июля в центральных и южных округах местами пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом.