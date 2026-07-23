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НовостиПроисшествия23 июля 2026 0:05

В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров

В селе Новоуспенка Абанского округа сгорели два дома и хозпостройки
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Красноярском крае за сутки потушили 11 пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 23 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, в селе Новоуспенка Абанского округа сгорели два дома и хозпостройки. Пожар ликвидировали на площади 180 «квадратов», на месте работали 10 человек и три единицы техники. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали два раза. На акваториях края спасатели происшествия не зарегистрировали.