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НовостиЗдоровье22 июля 2026 11:41

С начала 2026 года мобильная поликлиника посетила 13 округов Красноярского края

Мобильная поликлиника Красноярской краевой больницы за полгода совершила 113 выездов в 13 муниципальных округов.
Вячеслав КУИМОВ

За первые шесть месяцев 2026 года передвижной консультативно-диагностический центр «Мобильная поликлиника» совершил 113 выездов в 13 муниципальных округов Красноярского края. В региональном Минздраве уточнили, что жители отдаленных населенных пунктов получили 3,5 тысячи консультаций специалистов и 7,6 тысячи диагностических исследований.

Так, за первые полгода кардиолог принял более тысячи пациентов, у 46 из них впервые нашли пороки сердца.

В состав выездных бригад входят кардиомобиль, маммограф и флюорограф. Мобильная поликлиника продолжает работать в округах региона.

Ранее мы писали, что медицинские учреждения Красноярского края до конца года получат 77 новых машин.