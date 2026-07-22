Фонтан на Театральной площади Красноярска «исполнит» музыку группы «Оберег»

Фото: администрация Красноярска

25 июля в 21:00 на Театральной площади Красноярска пройдет светомузыкальное шоу: струи фонтана будут «танцевать» под музыку группы «Оберег». В Управлении зеленого строительства рассказали, что специалисты уже готовят программу предстоящего мероприятия.

Группа из Красноярска пишет песни в жанрах фолк-рок и фолк-поп, а также переосмысливает аутентичный фольклор на современный лад. Струи фонтана придут в движение в такт авторского трека «Красное оконце».

Ранее мы писали, что с 25 июля по 16 августа Красноярский край вновь станет площадкой международного гастрономического фестиваля «Тайгастро».