В Кузбассе женщине по ошибке оформили умершего младенца

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В Прокопьевске суд аннулировал запись о рождении ребенка, который прожил всего шесть суток. Как пишет издание VSE42.Ru, с иском в суд обратилась Кузбасская областная детская клиническая больница имени Ю.А. Атаманова, а ответчиками выступили ЗАГС и родители погибшего младенца.

Все началось в январе 2026 года — тогда женщину на 25-й неделе беременности экстренно прооперировали по медицинским показаниям. После кесарева сечения родился ребенок весом 490 граммов и ростом 30 сантиметров. Младенец оказался слишком слаб и прожил меньше недели.

По действующим правилам электронное медицинское свидетельство о рождении выдается, только если ребенок прожил более семи дней. Сотрудник больницы по ошибке оформил этот документ.

Женщине предложили аннулировать свидетельство, но она отказалась. Позже она пошла в ЗАГС и зарегистрировала рождение.

В итоге больница в суде добилась аннулирования документа.

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