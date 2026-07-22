В Красноярске пройдет фестиваль «Тайгастро»

Красноярск вновь станет площадкой гастрофестиваля «Тайгастро». Фото: пресс-служба фестиваля «Тайгастро»

С 25 июля по 16 августа Красноярский край вновь станет площадкой международного гастрономического фестиваля «Тайгастро».

В агентстве по туризму края рассказали, что за пять лет мероприятие из региональной инициативы выросло в международное событие. В 2026 году в нем поучаствуют более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Событие объединит традиции сибирской кухни, кулинарные тенденции и проекты. В программе – образовательные встречи, авторские ужины и культурная программа. В Красноярске главными событиями станут гастроперформанс «К истокам», ужин на ферме и городской праздник уличной еды и музыки «Тайгэйр».

25 и 26 июля с 12:00 до 20:00 площадкой гастрономического события станет летний дворик креативного кластера «Квадрат». 27 июля в Национальном центре «Россия» пройдет международный форум ИНТЕРТАЙГАСТРО. Регистрация на форум по ссылке.