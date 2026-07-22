В Красноярском крае осудили курьеров мошенников за хищение 1,7 миллиона рублей

Фото: прокуратура

В Красноярском крае и Иркутской области двух молодых людей признали виновными в хищении у трех пожилых людей последних накоплений. Как пишут «Горновости» со ссылкой на прокуратуру, «работали» курьеры мошенников с мая по июнь 2025 года, а общая сумма ущерба превысила 1,7 миллиона рублей.

Их жертвами стали жительницы Ангарска, Красноярска и Большого Улуя. Преступники, представившись сотрудниками правоохранительных органов и работниками одного из провайдеров, убедили женщин, что их деньги пытаются перевести на счета Украины. После этого им предлагали «спасти» сбережения.

Для убедительности курьеры вручали женщинам липовые «инкассационные листы» и забирали наличные.

В суде один из молодых людей полностью признал вину, второй — частично. Он уверял, что просто помогал людям переводить деньги за границу, за что получал процент.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил помощников аферистов к реальным срокам: два и два с половиной года лишения свободы. Телефоны, которыми они пользовались для связи с кураторами, конфисковали.