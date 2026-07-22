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НовостиОбщество22 июля 2026 9:31

Жительнице Красноярска вернули 200 тысяч, которые она перевела мошенникам

Аферисты убедили женщину перевести ей сумму, но суды встали на ее сторону
Полина КЛИМЕНКОВА
Жительнице Красноярска вернули 200 тысяч, которые она перевела мошенникам

Жительнице Красноярска вернули 200 тысяч, которые она перевела мошенникам

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура края помогла вернуть 73-летней жительнице Красноярска 200 тысяч, которые женщина перевела аферистам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионерка стала жертвой классической схемы: незнакомцы убедили перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге она осталась без 200 тысяч рублей. Позже, придя в себя, обратилась в прокуратуру. Там выяснили, что деньги ушли на счета 19-летнего парня Липецка и 23-летнего мужчины из Краснодарского края. Кто они – женщина понятия не имела.

Прокуратура Октябрьского района направила два иска о взыскании. Суды поддержали горожанку. С одного из «специалистов» взыскали 120 тысяч, с другого – 71 тысячу и еще девять в другом деле. Деньги женщина уже получила.