Жительнице Красноярска вернули 200 тысяч, которые она перевела мошенникам Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура края помогла вернуть 73-летней жительнице Красноярска 200 тысяч, которые женщина перевела аферистам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Пенсионерка стала жертвой классической схемы: незнакомцы убедили перевести деньги на «безопасный» счет. В итоге она осталась без 200 тысяч рублей. Позже, придя в себя, обратилась в прокуратуру. Там выяснили, что деньги ушли на счета 19-летнего парня Липецка и 23-летнего мужчины из Краснодарского края. Кто они – женщина понятия не имела.

Прокуратура Октябрьского района направила два иска о взыскании. Суды поддержали горожанку. С одного из «специалистов» взыскали 120 тысяч, с другого – 71 тысячу и еще девять в другом деле. Деньги женщина уже получила.