Автопарк больниц Красноярского края пополнят 77 новых машин

Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Медицинские учреждения Красноярского края до конца года получат 77 новых машины. Контракты уже заключены, а первые автомобили приедут в больницы уже в сентябре 2026 года. Об этом сообщили 22 июля в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Деньги на технику, более 270 миллионов рублей, выделили из краевого бюджета в рамках программы модернизации первичного звена. В партию войдут 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив».

Уже известно, что большинство легковушек отправят в районные больницы: они нужны врачам, чтобы добираться до пациентов из отдаленных поселков и возить биоматериалы из фельдшерско-акушерских пунктов в лаборатории.

«Скорые» распределят так: 12 останутся в Красноярске, остальные уедут в округа. По две машины получат Канская, Ачинская, Минусинская, Лесосибирская и Саянская больницы. Еще 17 автомобилей направят в Абанский, Ужурский, Иланско-Нижнеингашский, Идринско-Краснотуранский, Большемуртинско-Сухобузимский, Ачинский, Ирбейско-Саянский, Енисейский, Казачинско-Пировский, Дзержинско-Тасеевский, Каратузский, Емельяновский и Шарыповский округа. Каждая такая машина оснащена дефибриллятором, кардиографом, пульсоксиметром, тонометром, дозаторами лекарств и кислородным оборудованием.