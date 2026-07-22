Житель Красноярского края заплатил миллион рублей за нанесенный лесам вред

Фото: ГУФССП по Красноярскому краю

22 июля стало известно, что в Абанском округе Красноярского края судебные приставы взыскали с местного жителя более миллиона рублей за ущерб, который он нанёс лесному фонду.

Мужчина когда-то занимался лесозаготовкой как индивидуальный предприниматель, но договор пользования лесами исполнил плохо, из-за чего серьезно пострадала природа. Ещё в 2022 году министерство лесного хозяйства края подало на него в суд и оценило причинённый вред в сумму более одного миллиона рублей. Судья встал на сторону ведомства.

После этого пристав завел исполнительное производство и предложил лесорубу погасить весь долг добровольно в течение пяти дней. Тот не отреагировал. Тогда приставы начали действовать жёстче: наложили арест на его банковские счета. Однако предприниматель продолжал уклоняться: прятал доходы и старался не заводить деньги на арестованные счета.

Во время розыска имущества должника выяснилось, что в собственности у него есть грузовой тягач ИВЕКО с прицепом. Приставы арестовали эту технику и передали на ответственное хранение, предупредив: если долг не погасить, имущество оценят и пустят с молотка. Должник в ответ перевёл всего 100 рублей – символический платеж, который никто не воспринял как добросовестное желание расплатиться. После этого к делу добавили исполнительский сбор, еще 70 тысяч рублей. Кроме этого, мужчине ограничили выезд за границу за долги. Но и это его не стимулировало решать проблему.

Только после того, как грузовик и прицеп отправили на независимую оценку и подготовили к торгам, предприниматель испугался потерять технику, нашел деньги и погасил долг.