В два района Красноярска возвращают горячую воду

Фото: СГК

22 июля жителям части Советского и Центрального районов Красноярска начнут возвращать горячую воду. Специалисты СГК завершили гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3.

«Сейчас восстанавливаем гидравлический режим и постепенно набираем необходимую температуру», – добавили в компании.

Горожанам напоминают, что заранее точно сказать, где и когда вернется вода, невозможно: управляющим компаниям необходимо открыть внутридомовые задвижки. По разным адресам ресурс может появляться не одновременно.

Следующие гидравлические испытания пройдут с 3 по 13 августа в микрорайоне Солнечный.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для красноярцев доступна интерактивная карта по этой ссылке.