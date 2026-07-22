В Емельяновском округе оштрафовали отца за покупку дочери квадроцикла

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Красноярского края наказали за то, что тот купил 11-летней дочери квадроцикл и разрешил на нем ездить. Об этом случае рассказали в МВД по Красноярскому краю 22 июля.

В поселке Элита Емельяновского округа поздним вечером сотрудники ДПС заметили на проселочной дороге квадроцикл Polaris без номеров. Машина стояла прямо посередине проезжей части, а в ней сидели две девочки.Подойдя ближе, инспекторы увидели за рулем школьницу, а на пассажирском месте – ее подругу. Девочкам оказалось по 11 лет.

Полицейские немедленно отстранили детей от управления и вызвали их родителей. Выяснилось, что ключи от квадроцикла подростку за рулем дал 51-летний отец, даже не задумавшись о последствиях. Мужчина нарушил правила дорожного движения, которые строго запрещают передавать руль человеку без водительского удостоверения.

В отношении отца составили протокол за передачу управления транспортом, заведомо не имеющему прав. Штраф по этой статье составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, мужчину накажут за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На первый раз ему может грозить штраф до двух тысяч рублей. Материалы уже переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекция обратили внимание родителей: квадроциклы, питбайки и мотоциклы – это не игрушки, а источник повышенной опасности. Ключи от такой техники должны храниться в недоступном для детей месте.