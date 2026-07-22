Жителей Красноярского края предупредили о грозах, граде и сильном ветре

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС по Красноярскому краю предупредили, что днем 22 июля, а также в течение следующих двух суток в центральных и южных округах региона ожидается резкое ухудшение погоды.

Местами пройдут сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом, в отдельных районах крупным. Ветер усилится. Его порывы прогнозируются до 15-20 метров в секунду, а местами до 25 метров в секунду.

Спасатели советуют жителям соблюдать осторожность и по возможности оставаться дома во время непогоды. Если она застала на улице, не стоит прятаться под деревьями, возле рекламных щитов, заборов или под козырьками подъездов. Лучше зайти в ближайший магазин или подъезд и переждать стихию там. Специалисты напоминают, что ливни с ветром опасны не только падающими ветками и слабо закреплёнными конструкциями, но и резкими перепадами видимости на дорогах, поэтому водителям нужно быть внимательнее на трассах и по возможности отложить дальние поездки.

В экстренной ситуации нужно звонить по номеру 112.