В ЕГРН внесли границы еще 56 населенных пунктов Красноярского края

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В июне 2026 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о границах 56 населенных пунктов в десяти муниципальных округах Красноярского края, в том числе с особенными, говорящими названиями: Тайна, Ганина гарь, Мокруша, Сухое озеро, Бедоба, Кумыри и Беляки.

В региональном Росреестре напомнили, что это позволит защитить права владельцев недвижимости, а также эффективно управлять территориями.

К началу июля масштабная работа в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» позволила внести в ЕГРН сведения о границах 1 014 городов и сел из 1 714 существующих.

Напомним, в ноябре прошлого года на карте края появилось новое озеро Буордах — водоем зарегистрировали в Государственном каталоге географических названий России. Объект находится на территории Таймыра, в одном километре к северу от реки Кресты.